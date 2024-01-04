Боруссія завершує трансфер Санчо

Джейдон Санчо може повернутися у Боруссію

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близький до повернення у дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби сьогодні вранці завершують останні деталі орендної угоди, яка, за попередніми даними, обійдеться німцям у 3,5 млн євро.

Санчо чекає лише згоди, щоб вирушити у тренувальний табір "джмелів" у Марбелью та приєднатися там до Боруссії.

23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Нагадаємо, Тен Гаг не шкодує про відсторонення Санчо.

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