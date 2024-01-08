Визначено терміни повернення Зінченка

Український захисник має повернутися в стрій до лондонського дербі

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко після травми литкового м'яза має повернутися на поле у наступному турі АПЛ.

Про це повідомляє ресурс Football London.

20 січня каноніри у південнолондонському дербі зіграють із Крістал Пелес.

Зазначається, що травма Зінченка спочатку вважалася несерйозною, але й у підсумку стала значним ударом для команди Мікеля Артети.

Нагадаємо Олександр пропустив матч чемпіонату з Фулгемом (1:2), а також поєдинок Кубка Англії проти Ліверпуля (0:2).