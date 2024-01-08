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Визначено терміни повернення Зінченка

Український захисник має повернутися в стрій до лондонського дербі
Сьогодні 12:55 347 0
Визначено терміни повернення Зінченка
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - UA-футбол.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко після травми литкового м'яза має повернутися на поле у наступному турі АПЛ.

Про це повідомляє ресурс Football London.

20 січня каноніри у південнолондонському дербі зіграють із Крістал Пелес.

Зазначається, що травма Зінченка спочатку вважалася несерйозною, але й у підсумку стала значним ударом для команди Мікеля Артети.

Нагадаємо Олександр пропустив матч чемпіонату з Фулгемом (1:2), а також поєдинок Кубка Англії проти Ліверпуля (0:2).

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