Півзахисник Руха Квасниця зацікавив Базель

Джерело - Sport.ua.
Швейцарський Базель цікавиться 20-річним вінгером Руху і молодіжної збірної України Іллею Квасницею.
Про це повідомляє Sport.ua.
Базель готовий запропонувати за українця 2 мільйони євро.
Така пропозиція навряд чи влаштує керівництво Руху, яке має намір починати переговори щодо своїх молодих гравців, починаючи з 5 мільйонів євро.
Нагадаємо, Рух проведе 10 контрольних матчів на зборах у Словенії.
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