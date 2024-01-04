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Півзахисник Руха Квасниця зацікавив Базель

Базель готовий запропонувати за українця 2 мільйони євро
Сьогодні 20:21 186 0
Півзахисник Руха Квасниця зацікавив Базель
#Базель, #Рух Львів, #Ілля Квасниця

Джерело - Sport.ua.

Швейцарський Базель цікавиться 20-річним вінгером Руху і молодіжної збірної України Іллею Квасницею.

Про це повідомляє Sport.ua.

Базель готовий запропонувати за українця 2 мільйони євро.

Така пропозиція навряд чи влаштує керівництво Руху, яке має намір починати переговори щодо своїх молодих гравців, починаючи з 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Рух проведе 10 контрольних матчів на зборах у Словенії.

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