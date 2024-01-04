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Сімеоне взимку може покинути Наполі

Гравець хоче отримувати більше ігрового часу
Сьогодні 15:28 158 0
Сімеоне взимку може покинути Наполі
#Наполі, #Джованні Сімеоне

Джерело - Чемпіон.

Нападник Наполі Джованні Сімеоне може другу частину сезону провести в іншій команді.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний аргентинець може бути використаний для здійснення одного з запланованих трансферів неаполітанського клубу.

Також його трансфер може відбутися за хорошої пропозиції. Сам Сімеоне хоче отримувати більше ігрового часу. Цього сезону він провів 407 хвилин та забив 2 голи.

Відносини між гравцем та клубом залишаються хорошими, але питання відходу Сімеоне залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що Наполі готує новий контракт для Кварацхелії.

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