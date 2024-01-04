Сімеоне взимку може покинути Наполі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Наполі Джованні Сімеоне може другу частину сезону провести в іншій команді.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
28-річний аргентинець може бути використаний для здійснення одного з запланованих трансферів неаполітанського клубу.
Також його трансфер може відбутися за хорошої пропозиції. Сам Сімеоне хоче отримувати більше ігрового часу. Цього сезону він провів 407 хвилин та забив 2 голи.
Відносини між гравцем та клубом залишаються хорошими, але питання відходу Сімеоне залишається відкритим.
Раніше повідомлялося, що Наполі готує новий контракт для Кварацхелії.