Мбаппе зустрінеться з президентом ПСЖ найближчими днями

На зустрічі форвард повідомить про бажання покинути клуб

Найближчим часом форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зустрінеться з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі.

Про це повідомляє іспанський журналіст Еду Агірре.

На зустрічі Мбаппе повідомить Аль-Хелаїфі про свої плани покинути клуб найближчим літом на правах вільного агента. Із січня форвард офіційно може вести переговори з іншими клубами.

Довгий час єдиним реальним претендентом на Мбаппе вважався мадридський Реал. Однак зараз іспанський клуб уже не готовий платити форварду космічні гроші, і в боротьбу включився Ліверпуль.