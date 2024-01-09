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Мбаппе зустрінеться з президентом ПСЖ найближчими днями

На зустрічі форвард повідомить про бажання покинути клуб
Сьогодні 14:11 172 0
Мбаппе зустрінеться з президентом ПСЖ найближчими днями
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Найближчим часом форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зустрінеться з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі.

Про це повідомляє іспанський журналіст Еду Агірре.

На зустрічі Мбаппе повідомить Аль-Хелаїфі про свої плани покинути клуб найближчим літом на правах вільного агента. Із січня форвард офіційно може вести переговори з іншими клубами.

Довгий час єдиним реальним претендентом на Мбаппе вважався мадридський Реал. Однак зараз іспанський клуб уже не готовий платити форварду космічні гроші, і в боротьбу включився Ліверпуль.

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