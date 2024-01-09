Донецький Шахтар проявляє зацікавленість у послугах 17-річного півзахисника Давіда Одуро, який має контракт із ганським клубом Аккра Лайонс, а нині перебуває на оглядинах у лондонському Челсі.

Про це повідомляє Ghana Soccernet.

Чинний чемпіон української Прем’єр-ліги Шахтар тримає в полі зору 17-річного лівого фулбека Давіда Одуро.

Нині ганець має контракт з Аккра Лайонс, але вже перебуває в Англії, де в понеділок, 8 січня навіть встиг пройти фітнес-тести в розташуванні лондонського Челсі.

Одуро перебуває на повноцінному перегляді у лондонському клубі.

Крім гірників та Челсі, інтерес до ганця також виявляє іспанський Реал Сосьєдад з Сан-Себастьяна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.