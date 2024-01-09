Джерело - sport-express.ua.
Донецький Шахтар проявляє зацікавленість у послугах 17-річного півзахисника Давіда Одуро, який має контракт із ганським клубом Аккра Лайонс, а нині перебуває на оглядинах у лондонському Челсі.
Про це повідомляє Ghana Soccernet.
Чинний чемпіон української Прем’єр-ліги Шахтар тримає в полі зору 17-річного лівого фулбека Давіда Одуро.
Нині ганець має контракт з Аккра Лайонс, але вже перебуває в Англії, де в понеділок, 8 січня навіть встиг пройти фітнес-тести в розташуванні лондонського Челсі.
Одуро перебуває на повноцінному перегляді у лондонському клубі.
Крім гірників та Челсі, інтерес до ганця також виявляє іспанський Реал Сосьєдад з Сан-Себастьяна.
Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.