У колишнього гравця Дніпра та цска Богдана Шершуна була пухлина мозку.

Про це заявив колишній півзахисник московського цска роланд гусєв.

"У мене немає слів. Богдан – моя близька людина, друг, з яким ми завжди дивилися в очі один одному. Я оплакую його так само, як і всі рідні.

У Богдана була пухлина мозку, він перебував у Бельгії. Він боровся, лікувався. 42 роки, красень, блакитні очі... Пішов - і все", - сказав Гусєв.