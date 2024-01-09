Джерело - sport-express.ua.
У колишнього гравця Дніпра та цска Богдана Шершуна була пухлина мозку.
Про це заявив колишній півзахисник московського цска роланд гусєв.
"У мене немає слів. Богдан – моя близька людина, друг, з яким ми завжди дивилися в очі один одному. Я оплакую його так само, як і всі рідні.
У Богдана була пухлина мозку, він перебував у Бельгії. Він боровся, лікувався. 42 роки, красень, блакитні очі... Пішов - і все", - сказав Гусєв.
Вчора, 8 січня, стало відомо про смерть колишнього оборонця збірної України та Дніпра Богдана Шершуна. Ролан Гусєв розповів, що наш співвітчизник лікувався від рака.