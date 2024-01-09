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Стала відома причина смерті Шершуна

Сьогодні 15:11 766 0
Стала відома причина смерті Шершуна
#Богдан Шершун

Джерело - sport-express.ua.

У колишнього гравця Дніпра та цска Богдана Шершуна була пухлина мозку.

Про це заявив колишній півзахисник московського цска роланд гусєв.

"У мене немає слів. Богдан – моя близька людина, друг, з яким ми завжди дивилися в очі один одному. Я оплакую його так само, як і всі рідні.

У Богдана була пухлина мозку, він перебував у Бельгії. Він боровся, лікувався. 42 роки, красень, блакитні очі... Пішов - і все", - сказав Гусєв.

Вчора, 8 січня, стало відомо про смерть колишнього оборонця збірної України та Дніпра Богдана Шершуна. Ролан Гусєв розповів, що наш співвітчизник лікувався від рака.

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