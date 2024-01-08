Помер Богдан Шершун

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Дніпра, цска та збірної України Богдан Шершун помер у віці 42 років.

Про це повідомляє FootballHub.

Поки невідомі причини смерті ексгравця. Останнім часом він працював аналітиком у MEGOGO, а також в Асоціації футболу України.

Богдан Шершун народився 14 травня 1981 року у місті Хмельницький. Професійні виступи розпочав у Дніпрі з 1997 року, паралельно виступаючи за дублюючу команду.

Потім була основна команда Дніпра. У 2002-2005 роках грав за цска. Потім повернувся до Дніпра. З 2009 року грав за київський Арсенал, Кривбас та луцьку Волинь.

Нагадаємо, що Шершун у 2003-2006 роках у складі збірної України провів чотири офіційні матчі.