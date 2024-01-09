Джерело - FootBoom.
Колишній лідер і капітан Інгульця Євген Запорожець став гравцем Оболоні.
Про це повідомляє FootBoom.
Деталі угоди джерело не розкриває.
Запорожець виступав за клуб із Петрового з 2014 року. За цей час він провів понад 200 матчів. У поточному сезоні 29-річний півзахисник відіграв 20 ігор за козаків у всіх турнірах. На його рахунку 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.
Напередодні Оболонь залишили захисник Дмитро Фатєєв і півзахисник Владислав Мухаматгалєєв.