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Колишній лідер Інгульця став гравцем Оболоні

Запорожець продовжить кар'єру в Києві
Сьогодні 13:56 285 0
Колишній лідер Інгульця став гравцем Оболоні
#Інгулець, #Оболонь

Джерело - FootBoom.

Колишній лідер і капітан Інгульця Євген Запорожець став гравцем Оболоні.

Про це повідомляє FootBoom.

Деталі угоди джерело не розкриває.

Запорожець виступав за клуб із Петрового з 2014 року. За цей час він провів понад 200 матчів. У поточному сезоні 29-річний півзахисник відіграв 20 ігор за козаків у всіх турнірах. На його рахунку 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

Напередодні Оболонь залишили захисник Дмитро Фатєєв і півзахисник Владислав Мухаматгалєєв.

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