Оболонь розірвала контракт із захисником

Джерело - Чемпіон.
Київська Оболонь припинила співпрацю із захисником Фатєєвим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із 29-річним футболістом розірвано за обопільною згодою сторін.
Дмитро Фатєєв виступав за Оболонь із літа 2022 року. Сумарно провів за клуб 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив одну результативну передачу.
Раніше Фатєєв також виступав за Шахтар-3, Зірку, Львів, Інгулець, Кривбас і Лівий Берег.
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Нагадаємо найближчим часом Оболонь має підписати двох новачків.