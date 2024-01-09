Оболонь розірвала контракт із захисником

Фатєєв залишив клуб

Джерело - Чемпіон.

Київська Оболонь припинила співпрацю із захисником Фатєєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 29-річним футболістом розірвано за обопільною згодою сторін.

Дмитро Фатєєв виступав за Оболонь із літа 2022 року. Сумарно провів за клуб 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Раніше Фатєєв також виступав за Шахтар-3, Зірку, Львів, Інгулець, Кривбас і Лівий Берег.

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Нагадаємо найближчим часом Оболонь має підписати двох новачків.