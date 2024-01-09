Головне
Помер Богдан Шершун
Вчора 14:48 3710
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 2144
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Вчора 21:30 4943
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Вчора 19:39 3823
Помер Франц Бекенбауер
Вчора 18:50 846
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 16:13 3566
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Вчора 15:40 560
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Вчора 12:58 85578
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Вчора 12:28 353437 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Вчора 12:09 1082
Прямі трансляції

Оболонь розірвала контракт із захисником

Фатєєв залишив клуб
Сьогодні 09:40 240 0
Оболонь розірвала контракт із захисником
#Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Київська Оболонь припинила співпрацю із захисником Фатєєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 29-річним футболістом розірвано за обопільною згодою сторін.

Дмитро Фатєєв виступав за Оболонь із літа 2022 року. Сумарно провів за клуб 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Раніше Фатєєв також виступав за Шахтар-3, Зірку, Львів, Інгулець, Кривбас і Лівий Берег.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Obolon Kyiv (@fc_obolon_kyiv)

Нагадаємо найближчим часом Оболонь має підписати двох новачків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 353437 6
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3566
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 3710
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 4943
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3823
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85578
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34083
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34689
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62524 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 99360
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47591 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70892