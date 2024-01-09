Нападник Діли перейшов до Ворскли

Полтавці посилюють атаку

Нападник Микола Ковталюк після завершення контракту з грузинською Ділою на правах вільного агента перебрався до Ворскли.

Про це повідомляє Sport.ua.

Фактурний центрфорвард не виступав в Україні з 2016 року. На початку 2017-го з першолігового Колоса Ковталюк вирушив в оренду до грузинського Колхеті-1913, а в липні того ж року за 100 тисяч євро був придбаний у ковалівців тбіліським Динамо.

Нагадаємо влітку минулого року уродженець Самбора забив за Ділу в обох матчах 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Ворскли й цим допоміг своєму клубу подолати український бар'єр за сумою двох ігор (1:2, 3:1).

Загалом у складі Діли у 2023 році Ковталюк провів 36 матчів, забив 13 м'ячів та віддав 3 гольові передачі.

Ворскла посідає 7-е місце в УПЛ, набравши 23 очки. Наприкінці грудня команду залишив головний тренер Віктор Скрипник. Минулого тижня його офіційно змінив біля керма колективу Сергій Долганський. Напередодні стало відомо, хто буде його помічником.