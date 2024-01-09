Палмейрас продав у клуб з росії вінгера, яким раніше цікавився Шахтар

Джерело - sport.ua.
Чемпіон Бразилії Палмейрас уклав угоду з російським зенітом про продаж 25-річного вінгера Артура Віктора.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу з країни-агресора.
Контракт між зенітом та футболістом оформлений до кінця сезону-2026/27 та передбачає опцію пролонгації ще на 12 місяців.
За Артура Віктора зеніт заплатив 15 мільйонів євро.
Артур у минулому сезоні бразильської Серії А провів 31 матч, записавши на свій рахунок 5 голів та 2 асисти.
Зазначимо, що влітку 2019 року інтерес до підписання Артура виявляв Шахтар. Тоді ЗМІ повідомляли про готовність гірників розщедритися на 10 мільйонів євро, але угода так і не відбулася.