Головне
Помер Богдан Шершун
Вчора 14:48 3710
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 2141
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Вчора 21:30 4942
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Вчора 19:39 3823
Помер Франц Бекенбауер
Вчора 18:50 846
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 16:13 3566
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Вчора 15:40 559
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Вчора 12:58 85578
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Вчора 12:28 353437 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Вчора 12:09 1082
Прямі трансляції

Палмейрас продав у клуб з росії вінгера, яким раніше цікавився Шахтар

Артур вирішив перебратися до чемпіонату країни, яка відсторонена від футбольної цивілізації
Сьогодні 09:55 309 0
Палмейрас продав у клуб з росії вінгера, яким раніше цікавився Шахтар

Джерело - sport.ua.

Чемпіон Бразилії Палмейрас уклав угоду з російським зенітом про продаж 25-річного вінгера Артура Віктора.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з країни-агресора.

Контракт між зенітом та футболістом оформлений до кінця сезону-2026/27 та передбачає опцію пролонгації ще на 12 місяців.

За Артура Віктора зеніт заплатив 15 мільйонів євро.

Артур у минулому сезоні бразильської Серії А провів 31 матч, записавши на свій рахунок 5 голів та 2 асисти.

Зазначимо, що влітку 2019 року інтерес до підписання Артура виявляв Шахтар. Тоді ЗМІ повідомляли про готовність гірників розщедритися на 10 мільйонів євро, але угода так і не відбулася.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85578
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 4942
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 353437 6
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 3710
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3823
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3566
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17586 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313731
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20186
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34083
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47528
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34689