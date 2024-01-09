Артур вирішив перебратися до чемпіонату країни, яка відсторонена від футбольної цивілізації

Чемпіон Бразилії Палмейрас уклав угоду з російським зенітом про продаж 25-річного вінгера Артура Віктора.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з країни-агресора.

Контракт між зенітом та футболістом оформлений до кінця сезону-2026/27 та передбачає опцію пролонгації ще на 12 місяців.

За Артура Віктора зеніт заплатив 15 мільйонів євро.

Артур у минулому сезоні бразильської Серії А провів 31 матч, записавши на свій рахунок 5 голів та 2 асисти.

Зазначимо, що влітку 2019 року інтерес до підписання Артура виявляв Шахтар. Тоді ЗМІ повідомляли про готовність гірників розщедритися на 10 мільйонів євро, але угода так і не відбулася.