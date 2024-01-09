Колишній захисник збірної України Богдан Шершун, який помер 8 січня, тривалий час лікувався за кордоном.

Про це заявив прессекретар збірної України Олександр Гливинський.

"Пішов з життя Богдан Шершун. Йому було усього лише 42. Жахлива новина серед усього жаху, який з нами відбувається.

Важко повірити, але це, на жаль, правда. Богдан тривалий час лікувався за кордоном, боровся за життя, але… Вкотре переконуюся про цінність кожної миті, яка дається нам у цьому житті.

Богдан був надзвичайно світлою людиною: поміркованою, розважливою, вихованою. Спогади про нього – у серці. Спочивай з миром, Друже! Вічна пам'ять. Царство Небесне!", - зазначив Гливинський.