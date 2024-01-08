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Почеттіно: Челсі не потрібен новий нападник

Сьогодні 23:45 147 0
Почеттіно: Челсі не потрібен новий нападник
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - football.ua.

Челсі не буде підписувати нового нападника.

Про це розповів головний тренер команди Маурісіо Почеттіно.

"Нам не потрібен новий нападник. Ми завжди обʼєктивно оцінюємо наш склад. Ми говорили про це з власниками та спортивними директорами сьогодні та вчора.

Я задоволений, адже у нас є Броя. У нас є різні гравці, що можуть грати на позиції нападника, допомагаючи команді забивати та вигравати. Я повністю задоволений складом і якщо щось зміниться, ви дізнаєтесь", — сказав Почеттіно.

Раніше повідомлялося про інтерес Челсі до Дибали.

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