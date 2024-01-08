Почеттіно: Челсі не потрібен новий нападник

Челсі не буде підписувати нового нападника.

Про це розповів головний тренер команди Маурісіо Почеттіно.

"Нам не потрібен новий нападник. Ми завжди обʼєктивно оцінюємо наш склад. Ми говорили про це з власниками та спортивними директорами сьогодні та вчора.

Я задоволений, адже у нас є Броя. У нас є різні гравці, що можуть грати на позиції нападника, допомагаючи команді забивати та вигравати. Я повністю задоволений складом і якщо щось зміниться, ви дізнаєтесь", — сказав Почеттіно.