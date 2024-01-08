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Ватцке: Боруссія хоче взяти Санчо в оренду

Ганс-Йоахім Ватцке прокоментував трансфер Джейдона Санчо
Сьогодні 22:09 142 0
Ватцке: Боруссія хоче взяти Санчо в оренду
#Ватцке, #Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близький до повернення у дортмундську Боруссію.

Про це розповів генеральний директор німецького клубу Ганс-Йоахім Ватцке.

"Ми точно ведемо переговори про підписання Санчо. Ми хочемо взяти його в оренду. Це не секрет. Але ми ще не готові оголосити про укладену угоду", – сказав Ватцке.

23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Вінгер виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. 

Раніше повідомлялося, що Санчо близький до повернення у Боруссію.

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