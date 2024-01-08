Бутко: У мене був рецидив травми литкового м'яза

Правий захисник Зорі Богдан Бутко відновився після травми литкового м'яза.

Про це розповів сам футболіст.

"Травма литкового м'яза виявилася серйозною. Ще до того ж був рецидив цієї травми через 1,5 місяця відновлення. До сьогоднішнього дня була виконана велика робота наших лікарів і не тільки.

Хотів би сказати спасибі всім тим, хто був причетний до мого відновлення. Зараз почуваюся добре, попереду ще важка робота, для того, щоб набрати фізичну форму на збори. Сподіваюся, наступного року ми будемо вигравати та приносити радість уболівальникам", - сказав Бутко.