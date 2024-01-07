Челсі надовго втратив через травму Нкунку

Гравець Челсі Крістофер Нкунку вибув на кілька тижнів через травму.

Про це повідомляє журналіст Рахман Осман.

Нагадаємо, що вчора, 6 січня, Нкунку пропустив матч Кубка Англії з Престоном (4:0). Головний тренер синіх Маурісіо Почеттіно повідомив, що Крістофер отримав травму стегна під час тренування. Через нове пошкодження Нкунку може пропустити до трьох тижнів.

Крістофер Нкунку приєднався до Челсі влітку 2023 року, але через травму коліна не грав до другої половини грудня. До цього моменту француз провів за лондонський клуб лише чотири матчі.