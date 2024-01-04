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Мбаппе готовий виплатити ПСЖ компенсацію, якщо піде вільним агентом

Ця сума не є фіксованою і залежить від того, коли і як гравець покине клуб
Сьогодні 21:54 249 0
Мбаппе готовий виплатити ПСЖ компенсацію, якщо піде вільним агентом
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - CaughtOffside.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе погодився виплатити паризькому клубу велику компенсацію у разі відходу влітку в статусі вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ця сума не є фіксованою і залежить від того, коли і як гравець покине клуб. Орієнтовно вона складає 70-80 млн євро, але також існують сценарії, за яких Кіліан буде зобов’язаний виплатити значно більше, можливо, навіть удвічі.

  Мбаппе: Я ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього

Якщо француз все ж таки вирішить залишиться у паризькому клубі, то знову матиме право на бонус лояльності, частину з якого не отримав влітку минулого року.

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