Чоботенко: Після бою з Ф’юрі чекаємо Усика у Поліссі

У Поліссі очікують на чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів центральний захисник команди Сергій Чоботенко.

"У цьому сезоні Усик із нами ще не тренувався. Двічі приїздив до команди. Ми потисли руки один одному, я сфотографувався із ним на пам’ять.

Думаю, він знає кожного футболіста Полісся, бо, коли має час, дивиться наші матчі. Після бою із Тайсоном Ф’юрі чекаємо його вже в команді.

Будемо вболівати за Усика у бою з Ф’юрі. Немає нічого неможливого. Віримо тільки у його перемогу", – сказав Чоботенко.