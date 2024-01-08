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Чоботенко: Після бою з Ф’юрі чекаємо Усика у Поліссі

Сергій Чоботенко прокоментував знайомство з Олександром Усиком
Сьогодні 17:43 260 0
Чоботенко: Після бою з Ф’юрі чекаємо Усика у Поліссі
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Усик, #Сергій Чоботенко

Джерело - ukrfootball.ua.

У Поліссі очікують на чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів центральний захисник команди Сергій Чоботенко.

"У цьому сезоні Усик із нами ще не тренувався. Двічі приїздив до команди. Ми потисли руки один одному, я сфотографувався із ним на пам’ять. 

Думаю, він знає кожного футболіста Полісся, бо, коли має час, дивиться наші матчі. Після бою із Тайсоном Ф’юрі чекаємо його вже в команді.

Будемо вболівати за Усика у бою з Ф’юрі. Немає нічого неможливого. Віримо тільки у його перемогу", – сказав Чоботенко.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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