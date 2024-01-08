Чоботенко: Після бою з Ф’юрі чекаємо Усика у Поліссі

Джерело - ukrfootball.ua.
У Поліссі очікують на чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це розповів центральний захисник команди Сергій Чоботенко.
"У цьому сезоні Усик із нами ще не тренувався. Двічі приїздив до команди. Ми потисли руки один одному, я сфотографувався із ним на пам’ять.
Думаю, він знає кожного футболіста Полісся, бо, коли має час, дивиться наші матчі. Після бою із Тайсоном Ф’юрі чекаємо його вже в команді.
Будемо вболівати за Усика у бою з Ф’юрі. Немає нічого неможливого. Віримо тільки у його перемогу", – сказав Чоботенко.
Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.