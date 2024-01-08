Головне
Помер Богдан Шершун
Сьогодні 14:48 1490
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Сьогодні 15:40 151
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Сьогодні 15:20 244
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Сьогодні 12:58 85353
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Сьогодні 12:28 352780 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Сьогодні 12:09 566
Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії
Сьогодні 08:08 636
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Вчора 20:24 1581
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Вчора 18:24 2832
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Вчора 16:43 977
Прямі трансляції

Мілан бажає підписати іспанського таланта

Клб хоче посилити лінію захисту
Сьогодні 15:55 118 0
Мілан бажає підписати іспанського таланта
#Мілан, #Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Мілан хоче підписати Алекса Хіменеса з Реала.

Про це повідомляє видання Sky Italia. 

Наразі гравець перебуває в колективі Стефано Піолі на правах оренди, однак, Мілан хоче підписати його на повноцінній основі.

Клуби домовилися, що футболіста можуть придбати за 5 млн євро, але, керівництво італійського клубу хоче збити цю ціну і спробувати придбати Хіменеса дешевше.

18-річний Алекс виступає на позиції правого захисника і провів за основний склад Мілана 2 матчі, переважно виступаючи за молодіжку.

Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Коноплянка може перейти до українського клубу Коноплянка може перейти до українського клубу 1686
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії 1581
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 1490
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 352780 6
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 2832
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85353
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28254 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150336
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15144 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62498 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46718
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3719 2