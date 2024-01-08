Мілан бажає підписати іспанського таланта

Клб хоче посилити лінію захисту

Мілан хоче підписати Алекса Хіменеса з Реала.

Про це повідомляє видання Sky Italia.

Наразі гравець перебуває в колективі Стефано Піолі на правах оренди, однак, Мілан хоче підписати його на повноцінній основі.

Клуби домовилися, що футболіста можуть придбати за 5 млн євро, але, керівництво італійського клубу хоче збити цю ціну і спробувати придбати Хіменеса дешевше.

18-річний Алекс виступає на позиції правого захисника і провів за основний склад Мілана 2 матчі, переважно виступаючи за молодіжку.

Раніше Мілан повернув Габбію з оренди у Вільярреалі.