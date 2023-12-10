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Полісся проведе збір в Іспанії

Клуб вибрав для підготовки варіант з Іспанією
Вчора 22:25 140 0
Полісся проведе збір в Іспанії
#Полісся

Джерело - sport.ua.

У футболістів Полісся відпустка закінчиться 9 січня 2024 року і вже 11 січня вони вирушать на збір до іспанської Марбельї.

Про це повідомляє Sport.ua.

Заплановано проведення восьми контрольних поєдинків. Повернутися додому команда має за кілька днів до календарного матчу 18 туру чемпіонату УПЛ з Рухом, який відбудеться 24 лютого.

До речі, в Іспанії разом з підопічними Юрія Калитвинцева готуватиметься і молодіжний склад Полісся.

Після завершення осінньої частини сезону Полісся обійшлося без кадрових втрат. Очікується, що в складі делегації, яка вирушить до Іспанії, буде і група новачків, зокрема, універсал Денис Ндукве. Він на контракті з друголіговим Звягелем, але між представниками клубів та агентом гравця вже ведуться переговори.

Поки що Полісся посідає третє місце в чемпіонаті УПЛ, набравши 32 очки.

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