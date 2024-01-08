Турецький клуб очолив чемпіон Європи

Відомий португальський фахівець Фернанду Сантуш призначений на посаду головного тренера Бешикташа.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Деталі співпраці 69-річного португальця та чорних орлів не розголошуються.

Нагадаємо, що Сантуш на чолі збірної Португалії вигравав Євро-2016 та Лігу націй-2018/19. Останнім місцем роботи португальця була збірна Польщі, звідки його було звільнено через незадовільні результати у відборі до чемпіонату Європи-2024.

Сантуш також працював зі збірною Греції, очолював Порту, Спортинг, Бенфіку, АЕК, Панатінаїкос і ПАОК.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу відмовився очолити Бешикташ.