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Луческу відмовився очолити Бешикташ

Бешикташ шукає нового головного тренера
Сьогодні 14:55 137 0
Луческу відмовився очолити Бешикташ
#Бешикташ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Екстренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу відмовився від пропозиції турецького Бешикташа очолити команду.

Про це повідомляє Turkiye Gazetesi.

Своє рішення досвідчений румунський наставник мотивував небажанням приймати команду протягом сезону. Утім, керівництво "стамбульських орлів" зробить ще одну спробу переконати спеціаліста, оскільки вважає Луческу, який добре знає Бешикташ та загалом турецький футбол, ідеальним кандидатом для посади головного тренера.

Мірча Луческу вже працював у Бешикташі у 2002-2004 роках, привівши "орлів" до звання чемпіона Туреччини у 2003-му. 

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер може очолити Бешикташ.

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