Чорноморець визначився з суперниками на тренувальний збір у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Одеський Чорноморець визначився із суперниками, з якими проведе спаринги під час тренувального збору у Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Розклад спарингів:
- 12 січня. Чорноморець - Перлолул (Румунія)
- 16 січня. Чорноморець - Уйпешт (Угорщина)
- 20 січня. Чорноморець - Дріта (Косово)
- 21 січня. Чорноморець - Гелаксі (ПАР)
- 25 січня. Чорноморець - Альтах (Австрія)
- 28 січня. Чорноморець - Брера Струміця (Північна Македонія)
- 29 січня. Чорноморець - Струга (Північна Македонія)
- 1 лютого. Чорноморець - Алашкерт (Вірменія)
- 4 лютого. Чорноморець - Андіжан (Узбекистан)
Одесити уже прибули до тренувального табору та провели перші збори, попри погану погоду.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати Бандуру.