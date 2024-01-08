Чорноморець визначився з суперниками на тренувальний збір у Туреччині

У списку дев'ять колективів

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець визначився із суперниками, з якими проведе спаринги під час тренувального збору у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Розклад спарингів:

12 січня. Чорноморець - Перлолул (Румунія)

16 січня. Чорноморець - Уйпешт (Угорщина)

20 січня. Чорноморець - Дріта (Косово)

21 січня. Чорноморець - Гелаксі (ПАР)

25 січня. Чорноморець - Альтах (Австрія)

28 січня. Чорноморець - Брера Струміця (Північна Македонія)

29 січня. Чорноморець - Струга (Північна Македонія)

1 лютого. Чорноморець - Алашкерт (Вірменія)

4 лютого. Чорноморець - Андіжан (Узбекистан)

Одесити уже прибули до тренувального табору та провели перші збори, попри погану погоду.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати Бандуру.