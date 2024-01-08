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Чорноморець визначився з суперниками на тренувальний збір у Туреччині

У списку дев'ять колективів
Сьогодні 10:25 179 0
Чорноморець визначився з суперниками на тренувальний збір у Туреччині
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець визначився із суперниками, з якими проведе спаринги під час тренувального збору у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Розклад спарингів:

  • 12 січня. Чорноморець - Перлолул (Румунія)
  • 16 січня. Чорноморець - Уйпешт (Угорщина)
  • 20 січня. Чорноморець - Дріта (Косово)
  • 21 січня. Чорноморець - Гелаксі (ПАР)
  • 25 січня. Чорноморець - Альтах (Австрія)
  • 28 січня. Чорноморець - Брера Струміця (Північна Македонія)
  • 29 січня. Чорноморець - Струга (Північна Македонія)
  • 1 лютого. Чорноморець - Алашкерт (Вірменія)
  • 4 лютого. Чорноморець - Андіжан (Узбекистан)

Одесити уже прибули до тренувального табору та провели перші збори, попри погану погоду.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати Бандуру.

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