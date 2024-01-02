Чорноморець може підписати Бандуру

Олександр Бандура може перейти у Чорноморець

Чорноморець може підсилити воротарську позицію колишнім голкіпером Миная Олександром Бандурою.

Про це повідомляє UA-Football.

Після відходу Олексія Шевченка, одеський клуб планує підписати досвідченого воротаря та підтягнути у статусі четвертого голкіпера когось з молодіжної команди. Зараз на цій позиції в обоймі Чорноморця є Олексій Білик та Данило Варакута.

Бандура є одним з кандидатів, які розглядаються тренерським штабом та керівництвом одеситів.

У першій частині сезону Бандура пропустив 19 голів у 14 матчах та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.