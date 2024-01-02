Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 556
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
Сьогодні 13:33 82
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
Сьогодні 12:51 115
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 08:33 930
Збірна Канади зіграє з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 на 2 січня
Сьогодні 07:35 698
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250
Сьогодні 06:52 1146
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Вчора 22:30 764 1
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 608
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд
Вчора 15:42 1497
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Вчора 15:12 432
Прямі трансляції

Чорноморець може підписати Бандуру

Олександр Бандура може перейти у Чорноморець
Сьогодні 12:59 197 0
Чорноморець може підписати Бандуру
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Олександр Бандура

Джерело - ua-football.com.

Чорноморець може підсилити воротарську позицію колишнім голкіпером Миная Олександром Бандурою.

Про це повідомляє UA-Football.

Після відходу Олексія Шевченка, одеський клуб планує підписати досвідченого воротаря та підтягнути у статусі четвертого голкіпера когось з молодіжної команди. Зараз на цій позиції в обоймі Чорноморця є Олексій Білик та Данило Варакута.

Бандура є одним з кандидатів, які розглядаються тренерським штабом та керівництвом одеситів.

У першій частині сезону Бандура пропустив 19 голів у 14 матчах та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! 7347 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют в Обергофі Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют в Обергофі 1189
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 14798
У Києві через російську ракетну атаку загинула колишня футболістка У Києві через російську ракетну атаку загинула колишня футболістка 1390
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо 16587
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд 1497
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19846
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32843
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46423
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91750
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70558
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 66892