Вільярреал цікавиться вінгером Манчестер Юнайтед

Жовта субмарина шукає підсилення складу

Півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі може продовжити кар'єру в Іспанії.

Про це повідомляє Transfer News Live.

У підписанні 22-річного уругвайця зацікавлений Вільярреал, який хотів підписати молодого футболіста минулого літа. Пеллістрі готовий покинути МЮ, щоб отримувати більше ігрового часу.

Чинний контракт гравця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Факундо Пеллістрі відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.