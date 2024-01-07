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Вільярреал цікавиться вінгером Манчестер Юнайтед

Жовта субмарина шукає підсилення складу
Сьогодні 20:55 205 0
Вільярреал цікавиться вінгером Манчестер Юнайтед
Фото Getty Images
#Вільярреал, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі може продовжити кар'єру в Іспанії.

Про це повідомляє Transfer News Live.

У підписанні 22-річного уругвайця зацікавлений Вільярреал, який хотів підписати молодого футболіста минулого літа. Пеллістрі готовий покинути МЮ, щоб отримувати більше ігрового часу.

Чинний контракт гравця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Факундо Пеллістрі відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.

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