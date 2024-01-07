Вільярреал цікавиться вінгером Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі може продовжити кар'єру в Іспанії.
Про це повідомляє Transfer News Live.
У підписанні 22-річного уругвайця зацікавлений Вільярреал, який хотів підписати молодого футболіста минулого літа. Пеллістрі готовий покинути МЮ, щоб отримувати більше ігрового часу.
Чинний контракт гравця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Факундо Пеллістрі відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів та віддав одну результативну передачу.
Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.