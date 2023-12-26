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У Німеччині сталася масова бійка за участю фанатів Майнца та Айнтрахта

Сьогодні 14:10 134 0
У Німеччині сталася масова бійка за участю фанатів Майнца та Айнтрахта
#Айнтрахт, #Майнц

Джерело - UA-футбол.

Фанатські угруповання Майнца та Айнтрахта влаштували масову бійку, внаслідок якої багато хто з її учасників дістали травми різного ступеня тяжкості. 

Про це повідомляє Bild.

Після того, як на місце інциденту прибули співробітники правоохоронних органів, вболівальники обох команд почали розбігатися в різні боки. Однак поліції все одно вдалося заарештувати близько 40 осіб, деякі з яких були поранені. Також у правопорушників було відібрано їхні мобільні пристрої з метою проведення подальшого розслідування.

Затриманим висунуто звинувачення в порушенні громадського порядку.

Нагадаємо Майнц та Айнтрахт виступають у німецькій Бундеслізі. Після 16 турів Майнц набрав 10 очок і посідає 16-те місце. Зі свого боку, Айнтрахт після аналогічної кількості матчів чемпіонату заробив 24 очки та розташувався на шостій сходинці.

Напередодні Майнц продовжив контракт з головним тренером.

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