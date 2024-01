Карвалью відправиться у нову оренду

Фабіо Карвалью, який нещодавно повернувся з Лейпцигу, відправиться у нову оренду.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Півзахисником Ліверпуля цікавляться Вулвергемптон, Саутгемптон, Лідс та Халл Сіті.

Поки що мерсисайдці не вирішили, куди віддати гравця та шукають кращий варіант для самого гравця.

За пів року проведених у німецькій команді Фабіо не показав значного прогресу. Португалець відіграв лише 360 хвилин та не відзначився жодною результативною дією.

🔴🇵🇹 Liverpool will decide on the best loan option for Fábio Carvalho in the next few days.



Southampton, Hull City and Leeds all pushing to sign him — Wolves also asked for Fábio but game time guarantees will be key. pic.twitter.com/pEAl8Yqw9A