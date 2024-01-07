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Карвалью відправиться у нову оренду

Основними претендентами є Вулвергемптон та клуби Чемпіоншипу
Сьогодні 16:55 278 0
Карвалью відправиться у нову оренду
Фото Getty Images
#Лейпциг, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Фабіо Карвалью, який нещодавно повернувся з Лейпцигу, відправиться у нову оренду. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Півзахисником Ліверпуля цікавляться Вулвергемптон, Саутгемптон, Лідс та Халл Сіті.

Поки що мерсисайдці не вирішили, куди віддати гравця та шукають кращий варіант для самого гравця.

За пів року проведених у німецькій команді Фабіо не показав значного прогресу. Португалець відіграв лише 360 хвилин та не відзначився жодною результативною дією.

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