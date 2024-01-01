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Ліверпуль відкликав Карвалью з оренди

Сьогодні 10:26 273 0
Ліверпуль відкликав Карвалью з оренди
Фото Getty Images
#Ліверпуль

Джерело - UA-футбол.

Ліверпуль повернув до свого складу півзахисника Фабіо Карвалью, який був у оренді в Лейпцигу. 

Про це повідомляє пресслужба Ліверпуля.

Гравець перебував у Німеччині з літа цього року, але не зумів вклинитися у основний склад. Саме цей факт є причиною відкликання з оренди, яка мала тривати до кінця сезону.

21-річний Карвалью зіграв за Лейпциг 15 матчів, у яких він переважно виходив на заміну. Гольовими діями не відзначався.

Нагадаємо португалець підписав контракт з Ліверпулем влітку 2022-го року. Під керівництвом Юргена Клоппа йому вдалося провести 21-у гру та забити 3 голи.

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