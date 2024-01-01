Ліверпуль відкликав Карвалью з оренди

Ліверпуль повернув до свого складу півзахисника Фабіо Карвалью, який був у оренді в Лейпцигу.

Про це повідомляє пресслужба Ліверпуля.

Гравець перебував у Німеччині з літа цього року, але не зумів вклинитися у основний склад. Саме цей факт є причиною відкликання з оренди, яка мала тривати до кінця сезону.

21-річний Карвалью зіграв за Лейпциг 15 матчів, у яких він переважно виходив на заміну. Гольовими діями не відзначався.

Нагадаємо португалець підписав контракт з Ліверпулем влітку 2022-го року. Під керівництвом Юргена Клоппа йому вдалося провести 21-у гру та забити 3 голи.