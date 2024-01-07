Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Сьогодні 08:56 1342 2
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Сьогодні 16:43 54
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 15:10 366
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергові
Сьогодні 13:58 436
Надаль знявся з Australian Open
Сьогодні 13:40 327
Бенфіка з Трубіним розгромила Ароуку в чемпіонаті Португалії
Вчора 22:22 688
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
Вчора 22:04 545
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії
Вчора 21:30 1294
Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії
Вчора 20:59 1260
Визначився склад жіночої збірної України на естафету в Обергофі
Вчора 20:21 891
Прямі трансляції

Рома орендувала захисника Ювентуса

Хьойсен продовжить кар'єру в Римі
Сьогодні 16:10 178 0
Рома орендувала захисника Ювентуса
Фото Getty Images
#Рома, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Рома підписала захисника Ювентуса Діна Хьойсена. 

Про це повідомляє пресслужба Роми.

Йдеться про оренду центрбека збірної Нідерландів U-19 до кінця поточного сезону.

Хьойсен практично не грав у нинішньому сезоні за першу команду Ювентуса. 18-річний захисник лише одного разу з'явився на 18 хвилин на заміну в Серії А. Також на його рахунку 1 асист в 11 матчах за другу команду Ювентуса в Серії С. Контракт із Ювентусом розрахований до літа 2027 року.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений AS Roma (@officialasroma)

Раніше повідомлялося, що Аллегрі хоче підписати Судакова у Ювентус.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді 755
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії 1294
Визначився склад жіночої збірної України на естафету в Обергофі Визначився склад жіночої збірної України на естафету в Обергофі 891
Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії 1260
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді 1342 2
Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А 1033
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 45752 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 356202 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32945
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30870
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20077
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332931 9