Рома орендувала захисника Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Рома підписала захисника Ювентуса Діна Хьойсена.
Про це повідомляє пресслужба Роми.
Йдеться про оренду центрбека збірної Нідерландів U-19 до кінця поточного сезону.
Хьойсен практично не грав у нинішньому сезоні за першу команду Ювентуса. 18-річний захисник лише одного разу з'явився на 18 хвилин на заміну в Серії А. Також на його рахунку 1 асист в 11 матчах за другу команду Ювентуса в Серії С. Контракт із Ювентусом розрахований до літа 2027 року.
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