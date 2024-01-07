Рома орендувала захисника Ювентуса

Хьойсен продовжить кар'єру в Римі

Джерело - Чемпіон.

Рома підписала захисника Ювентуса Діна Хьойсена.

Про це повідомляє пресслужба Роми.

Йдеться про оренду центрбека збірної Нідерландів U-19 до кінця поточного сезону.

Хьойсен практично не грав у нинішньому сезоні за першу команду Ювентуса. 18-річний захисник лише одного разу з'явився на 18 хвилин на заміну в Серії А. Також на його рахунку 1 асист в 11 матчах за другу команду Ювентуса в Серії С. Контракт із Ювентусом розрахований до літа 2027 року.

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