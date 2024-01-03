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Аллегрі хоче підписати Судакова у Ювентус

Георгій Судаков може змінити клуб
Сьогодні 13:12 225 0
Аллегрі хоче підписати Судакова у Ювентус
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков є пріоритетним побажанням головного тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі на січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport.

Туринці шукають підсилення в центр поля через дискваліфікації Поля Погба та Ніколо Фаджолі.

Українського хавбека оцінюють у 35 млн євро, і для того, щоб мати змогу здійснити цей трансфер, "бьянконері" мають продати деяких своїх гравців – наприклад, Матіаса Соуле або Сема Айлінга.

Також Ювентус стежить і за іншими гравцями – Келвін Філілпс (Манчестер Сіті), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем), Санді Ловрич (Удінезе), Мортен Френдруп (Дженоа).

Раніше повідомлялося, що Лейпциг зробив Шахтарю пропозицію щодо Судакова.

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