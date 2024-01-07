Севілья орендує півзахисника Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Ганнібаль Межбрі вирішив, де хоче продовжити кар’єру.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
20-річний тунісець прийняв пропозицію від "Севільї". Найближчим часом клуби проведуть переговори щодо умов оренди. Ймовірно, що в угоду буде включений пункт про обов’язковий викуп, а також опція зворотного викупу.
Фрайбург та Ліон також претендували на Межбрі, але Севілья випередила конкурентів, адже займалася орендою півзахисника МЮ ще з серпня минулого року.
Цього сезону Межбрі провів за Юнайтед 9 матчів в усіх турнірах, здебільшого з’являючись на заміну.
Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.