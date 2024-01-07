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Севілья орендує півзахисника Манчестер Юнайтед

Ганнібаль Межбрі змінить клуб
Сьогодні 09:30 149 0
Севілья орендує півзахисника Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Севілья, #Футбольні трансфери, #Ганнібаль Межбрі

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Ганнібаль Межбрі вирішив, де хоче продовжити кар’єру.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

20-річний тунісець прийняв пропозицію від "Севільї". Найближчим часом клуби проведуть переговори щодо умов оренди. Ймовірно, що в угоду буде включений пункт про обов’язковий викуп, а також опція зворотного викупу.

Фрайбург та Ліон також претендували на Межбрі, але Севілья випередила конкурентів, адже займалася орендою півзахисника МЮ ще з серпня минулого року.

Цього сезону Межбрі провів за Юнайтед 9 матчів в усіх турнірах, здебільшого з’являючись на заміну.

Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.

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