Баварія має усну домовленість із хавбеком Фулгема

Джерело - isport.ua.
Мюнхенська Баварія домовилася про трансфер із Жоау Паліньєю.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Хавбек Фулхема вже був близький до переходу в Бундеслігу, однак тоді трансфер зірвався в останній момент.
Наразі мюнхенці мають на руках усну угоду з португальцем на перехід у січні, однак це навряд чи станеться.
Фулгем не хоче знижувати ціну на гравця і вимагає за нього 65 мільйонів євро, які Баварія не в змозі заплатити як мінімум зараз. Клуб навіть не планує робити офіційний запит.
Ймовірно, переговори про переходи Паліньї клуби продовжать уже влітку.
Раніше Баварія зробила запит щодо трансферу Томорі.