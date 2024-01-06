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Баварія має усну домовленість із хавбеком Фулгема

Однак трансфер навряд чи відбудеться в січні
Сьогодні 13:54 206 0
Баварія має усну домовленість із хавбеком Фулгема
#Баварія

Джерело - isport.ua.

Мюнхенська Баварія домовилася про трансфер із Жоау Паліньєю.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Хавбек Фулхема вже був близький до переходу в Бундеслігу, однак тоді трансфер зірвався в останній момент.

Наразі мюнхенці мають на руках усну угоду з португальцем на перехід у січні, однак це навряд чи станеться.

Фулгем не хоче знижувати ціну на гравця і вимагає за нього 65 мільйонів євро, які Баварія не в змозі заплатити як мінімум зараз. Клуб навіть не планує робити офіційний запит.

Ймовірно, переговори про переходи Паліньї клуби продовжать уже влітку.

Раніше Баварія зробила запит щодо трансферу Томорі.

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