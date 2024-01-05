Челсі підписав спонсорську угоду з криптобіржею, яка пов’язана з Росією

Тепер на рукаві форми лондонців буде зображене лого криптобіржі BingX

Челсі оголосив про співпрацю з криптобіржею BingX.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Йдеться про спонсорську угоду – логотип буде зображено на рукавах ігрових футболок команди, а наступного сезону буде присутній на тренувальній формі.

Раніше журналісти The Telegraph відзначали, що BingX пов’язана з Росією. Криптобіржа називала себе "стійким прихильником російської криптоспільноти", а також проводила захід після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, який охарактеризувала як "видатну подію під час Moscow Tech Week".

Криптобіржа BingX, заснована у 2018 році, обслуговує понад 10 млн користувачів у всьому світі. BingX пропонує різні продукти та послуги, включаючи спотову торгівлю, деривативи, копітрейдинг і управління активами.

Раніше півзахисник Челсі перейшов у Гаддерсфілд.