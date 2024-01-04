Півзахисник Челсі Матос відправився в оренду у Гаддерсфілд

Угода розрахована до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Алекс Матос перейшов у Гаддерсфілд на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

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Угода розрахована до кінця сезону.

У поточному сезоні 19-річний футболіст виходив на поле у двох матчах за першу команду.

Alex Matos has completed a loan move to Championship side Huddersfield Town. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2024

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