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Півзахисник Челсі Матос відправився в оренду у Гаддерсфілд

Угода розрахована до кінця сезону
Сьогодні 20:42 152 0
Півзахисник Челсі Матос відправився в оренду у Гаддерсфілд
#Гаддерсфілд, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Алекс Матос перейшов у Гаддерсфілд на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

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Угода розрахована до кінця сезону.

У поточному сезоні 19-річний футболіст виходив на поле у двох матчах за першу команду.

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