Півзахисник Челсі Матос відправився в оренду у Гаддерсфілд

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Челсі Алекс Матос перейшов у Гаддерсфілд на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба лондонців.
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Угода розрахована до кінця сезону.
У поточному сезоні 19-річний футболіст виходив на поле у двох матчах за першу команду.
Alex Matos has completed a loan move to Championship side Huddersfield Town. 🤝— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2024
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