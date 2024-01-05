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Манчестер Юнайтед веде переговори з Марсьялем щодо продовження контракту

Антоні Марсьяль може отримати новий контракт
Сьогодні 10:38 180 0
Манчестер Юнайтед веде переговори з Марсьялем щодо продовження контракту
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Ерік тен Гаг, #Рафаель Варан

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед веде переговори щодо продовження контракту з нападником Антоні Марсьялем.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

Чинний договір 28-річного француза закінчується влітку.  Зі старту минулого сезону він пропустив 31 матч через травми. В останніх 5 іграх він не потрапив до заявки.

Також МЮ обговорює новий контракт з 30-річним Вараном – клуб раніше відмовився від активації автоматичної пролонгації, бо бажає домовитись про зменшення зарплати у 340 тисяч фунтів на тиждень.

Раніше Манчестер Юнайтед підписав контракти з Ліндельофом, Ван-Біссакою та Межбрі.

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