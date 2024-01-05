Манчестер Юнайтед веде переговори з Марсьялем щодо продовження контракту

Антоні Марсьяль може отримати новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед веде переговори щодо продовження контракту з нападником Антоні Марсьялем.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

Чинний договір 28-річного француза закінчується влітку. Зі старту минулого сезону він пропустив 31 матч через травми. В останніх 5 іграх він не потрапив до заявки.

Також МЮ обговорює новий контракт з 30-річним Вараном – клуб раніше відмовився від активації автоматичної пролонгації, бо бажає домовитись про зменшення зарплати у 340 тисяч фунтів на тиждень.

Раніше Манчестер Юнайтед підписав контракти з Ліндельофом, Ван-Біссакою та Межбрі.