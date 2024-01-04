Манчестер Юнайтед підписав контракти з Ліндельофом, Ван-Біссакою та Межбрі

Клуб активував опцію продовження угоди на 1 рік

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед продовжив контракт із захисниками Віктором Ліндельофом та Аароном Ван-Біссакою, а також з півзахисником Ганнібалом Межбрі.

Про це повідомив головний тренер команди Ерік тен Гаг.

Клуб активував опцію продовження угоди на 1 рік.

Також ведуться переговори про новий контракт з Рафаелем Вараном та Антоні Марсьялем.

Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.

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