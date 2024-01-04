Головне
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 10:38 539
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:58 8331
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 11:24 14783
У матчі Світоліної та Радукану розпочинається третій вирішальний сет
Сьогодні 10:01 860
Збірна Швеції зіграє з Чехією: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 на 4 січня
Сьогодні 07:22 629
Жирона з асистом Довбика перемогла Атлетико, Реал із Луніним здолав Мальорку: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 00:10 1514
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико
Вчора 23:50 1033
ПСЖ обіграв Тулузу і виграв Суперкубок Франції
Вчора 23:38 368
Світоліна й Радукану зіграють в Окленді 4 січня на центральному корті
Вчора 23:00 804
Дерев'янченко підтвердив скасування свого поєдинку
Вчора 20:35 388
Прямі трансляції

Мбаппе: Я ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього

Сьогодні 11:13 192 0
Мбаппе: Я ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не ухвалив остаточного рішення про зміну клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене висока мотивація цього року, він дуже важливий. Є трофеї, які потрібно виграти. Один ми вже здобули – це добре.

Я ще не ухвалив рішення (щодо свого майбутнього), вибір не зроблено. Завдяки угоді, яку я уклав з президентом минулого літа, що б я не вирішив – клуб зберігатиме спокій перед майбутніми викликами, і це головне", – сказав Мбаппе.

Раніше ПСЖ виграв Суперкубок Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 37339
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий спринт в Обергофі Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий спринт в Обергофі 1741
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол 3180
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо 8331
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14783
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17516
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37971 3
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32449 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47183
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332635 9
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11548
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70634