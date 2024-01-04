Мбаппе: Я ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не ухвалив остаточного рішення про зміну клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене висока мотивація цього року, він дуже важливий. Є трофеї, які потрібно виграти. Один ми вже здобули – це добре.

Я ще не ухвалив рішення (щодо свого майбутнього), вибір не зроблено. Завдяки угоді, яку я уклав з президентом минулого літа, що б я не вирішив – клуб зберігатиме спокій перед майбутніми викликами, і це головне", – сказав Мбаппе.