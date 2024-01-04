Головне
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 10:38 941
Монзуль увійшла до п'ятірки найкращих арбітринь світу
Сьогодні 18:20 88
Стала відома дата бою Лопес - Ортіс
Сьогодні 18:02 170
Ворскла призначила Долганського головним тренером команди
Сьогодні 17:19 219
Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ
Сьогодні 15:40 575
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 15:00 2390 1
Ягупова перейшла у Валенсію
Сьогодні 14:50 260
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 14:00 2129
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:58 8607
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 11:24 14940
Прямі трансляції

Гвардіола: У Жирони немає пропозиції по Довбику від Челсі

Сьогодні 16:37 370 0
Гвардіола: У Жирони немає пропозиції по Довбику від Челсі

Джерело - Relevo.

У Жирони немає пропозицій щодо трансферів гравців.

Про це заявив президент ради директорів Жирони Пере Гвардіола

"Ніби всі продаються. Кожного разу, коли я відкриваю газету, я читаю, що є пропозиція для всіх: Мігель Гутьєррес, Алейш, Савіо, 9-й номер. Пропозицій немає, чутки все. У нас немає пропозицій ні по кому. Ні по Алейшу Гарсії від Барси, ні по Довбику від Челсі, ні по кому. І ми теж не маємо наміру нікого продавати

Річ у тім, що журналісти дуже люблять трансфери. Правда в тому, що у нас хороша команда. Очевидно, це нормально, що зрештою такі речі (чутки) стаються. Люди звертають увагу, тому що ми робимо все добре", - сказав Гвардіола.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо 8607
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід 2129
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17679
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 2390 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 37539
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14940
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 66969
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15065 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32877
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19950
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9076 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110793 4