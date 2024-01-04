Гвардіола: У Жирони немає пропозиції по Довбику від Челсі

У Жирони немає пропозицій щодо трансферів гравців.

Про це заявив президент ради директорів Жирони Пере Гвардіола

"Ніби всі продаються. Кожного разу, коли я відкриваю газету, я читаю, що є пропозиція для всіх: Мігель Гутьєррес, Алейш, Савіо, 9-й номер. Пропозицій немає, чутки все. У нас немає пропозицій ні по кому. Ні по Алейшу Гарсії від Барси, ні по Довбику від Челсі, ні по кому. І ми теж не маємо наміру нікого продавати