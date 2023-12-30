Рух проведе 10 контрольних матчів на зборах у Словенії

Джерело - офіційний сайт Руху.
8 січня Рух вийде з відпустки та розпочне першу частину зборів на навчально-тренувальній базі у Винниках.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
20 січня Рух вирушить у словенський Чатеж, де базуватиметься в комплексі Терме Чатеж, який знаходиться в 40 кілометрах від столиці Хорватії, Загреба.
У період з 26 січня по 15 лютого львів’яни проведуть 10 спарингів:
26 січня – матчі проти Домжале (Словенія) та Сараєво (Боснія і Герцеговина)
30 січня – матчі проти Штурму (Австрія) та Браво (Словенія)
3 лютого – матчі проти Гартберга (Австрія) та Копера (Словенія)
10 лютого – матчі проти Леобена (Австрія) та Мачви (Сербія)
15 лютого – матчі проти Тріглава та Горіци (обидві команди зі Словенії)
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