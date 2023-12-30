Рух проведе 10 контрольних матчів на зборах у Словенії

20 січня Рух вирушить у словенський Чатеж

Джерело - офіційний сайт Руху.

8 січня Рух вийде з відпустки та розпочне першу частину зборів на навчально-тренувальній базі у Винниках.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

20 січня Рух вирушить у словенський Чатеж, де базуватиметься в комплексі Терме Чатеж, який знаходиться в 40 кілометрах від столиці Хорватії, Загреба.

У період з 26 січня по 15 лютого львів’яни проведуть 10 спарингів:

26 січня – матчі проти Домжале (Словенія) та Сараєво (Боснія і Герцеговина)

30 січня – матчі проти Штурму (Австрія) та Браво (Словенія)

3 лютого – матчі проти Гартберга (Австрія) та Копера (Словенія)

10 лютого – матчі проти Леобена (Австрія) та Мачви (Сербія)

15 лютого – матчі проти Тріглава та Горіци (обидві команди зі Словенії)

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