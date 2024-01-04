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Ультрас Динамо загинув під Авдіївкою

Ультрас Динамо загинув під Авдіївкою
Сьогодні 11:35 287 0
Ультрас Динамо загинув під Авдіївкою
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

На війні з Росією загинув ультрас Динамо Ростислав "Джеррі" Терещенко.

Про це повідомляє фанатське угруповання WBC.

Після початку війни у 2014 році, у 19-річному віці долучився до лав "Азову", де 3 роки навчався снайперській справі.

Повномасштабне вторгнення зустрів у цивільному статусі, але відразу доєднався до лав 4-го батальйону роти особливого призначення НГУ, а після долучився до 3-го полку ССО.

Загинув "Джеррі" 27 грудня під час бою у місті Авдіївка.

Раніше повідомлялося, що на війні з росією загинув уболівальник Динамо Сергій Павліченко.

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