Ультрас Динамо загинув під Авдіївкою

Джерело - Чемпіон.

На війні з Росією загинув ультрас Динамо Ростислав "Джеррі" Терещенко.

Про це повідомляє фанатське угруповання WBC.

Після початку війни у 2014 році, у 19-річному віці долучився до лав "Азову", де 3 роки навчався снайперській справі.

Повномасштабне вторгнення зустрів у цивільному статусі, але відразу доєднався до лав 4-го батальйону роти особливого призначення НГУ, а після долучився до 3-го полку ССО.

Загинув "Джеррі" 27 грудня під час бою у місті Авдіївка.

Раніше повідомлялося, що на війні з росією загинув уболівальник Динамо Сергій Павліченко.