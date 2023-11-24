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На війні з росією загинув уболівальник Динамо Сергій Павліченко

Уболівальник Динамо загинув 18 листопада
Сьогодні 22:11 805 0
На війні з росією загинув уболівальник Динамо Сергій Павліченко

Джерело - Чемпіон.

Загинув представник фанатського руху Динамо Сергій Павліченко.

Про це повідомляє WBC | Ультрас Динамо.

"Він був бійцем 78 полку ДШВ і відчайдушно захищав Україну до останнього подиху.

Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...

Загинув Сергій 18 листопада в районі села Вербове, Запорізької області", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Сергія та його батька Дмитра Павліченка засудили за вбивство 42-річного судді Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова, яке сталося у 2011 році. Ультрас Динамо підтримували сім'ю - проводили всілякі акції та марші на їхню підтримку.

24 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення політичних ув'язнених, зокрема Дмитра та Сергія Павліченків.

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