На війні з росією загинув уболівальник Динамо Сергій Павліченко

Джерело - Чемпіон.
Загинув представник фанатського руху Динамо Сергій Павліченко.
Про це повідомляє WBC | Ультрас Динамо.
"Він був бійцем 78 полку ДШВ і відчайдушно захищав Україну до останнього подиху.
Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...
Загинув Сергій 18 листопада в районі села Вербове, Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Сергія та його батька Дмитра Павліченка засудили за вбивство 42-річного судді Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова, яке сталося у 2011 році. Ультрас Динамо підтримували сім'ю - проводили всілякі акції та марші на їхню підтримку.
24 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення політичних ув'язнених, зокрема Дмитра та Сергія Павліченків.