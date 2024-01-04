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Манчестер Юнайтед визначився з потенційною заміною тен Гагу

Грем Поттер може повернутися в АПЛ
Сьогодні 12:25 202 0
Манчестер Юнайтед визначився з потенційною заміною тен Гагу
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Грем Поттер, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Брайтона та Челсі Грем Поттер може очолити Манчестер Юнайтед у випадку звільнення Ерік тен Гага.

Про це повідомляє журналіст Роб Доусон.

Тен Гаг найімовірніше залишиться в клубі щонайменше до кінця цього сезону, але якщо результати клубу й надалі залишатимуться незадовільними, то рішення можуть змінити.

Доусон також зазначає, що позиція головного тренера МЮ є бажаною для багатьох тренерів, і новий CEO клубу Жан-Клод Блан отримує безліч дзвінків від агентів, які намагаються прорекламувати своїх клієнтів.

Раніше повідомлялося, що Боруссія близька до оренди Санчо.

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