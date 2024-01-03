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Боруссія близька до оренди Санчо

Джейдон Санчо може повернутися у Боруссію
Сьогодні 10:31 206 0
Боруссія близька до оренди Санчо
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед та дортмундська Боруссія вже перейшли до завершальної стадії обговорення оренди вінгера Джейдона Санчо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Обидва клуби хочуть якнайшвидше завершити угоду. МЮ платитиме англійцю частину зарплати, проте отримає від Боруссії плату за 6-місячну оренду.

23-річний футболіст наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг провести лише 3 матчі, у нього не було результативних дій. 

Джейдон виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року.

Нагадаємо, Тен Гаг не шкодує про відсторонення Санчо.

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