Маркевич: Коноплянці треба подякувати за вагомий внесок в український футбол

Джерело - New Voice.
Ексгравець ЧФР Клуж Євген Коноплянка залишив вагомий внесок в український футбол.
Про це заявив тренер Карпат Мирон Маркевич.
"Довіра тренера дуже важлива для футболіста. Це є основа, а якщо немає довіри — то дуже важко футболісту. Я давно його не бачив, ну що я зараз можу сказати? Тут треба зважати у якій він формі, як він. Травми його переслідували...
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Ну він добре грав у Дніпрі і я його хотів у Металіст забрати. Тут не вийшло. Проте, він залишив такий вагомий внесок в українському футболу. Тому треба йому за це подякувати", - сказав Маркевич.
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