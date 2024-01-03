Маркевич: Коноплянці треба подякувати за вагомий внесок в український футбол

Ексгравець ЧФР Клуж Євген Коноплянка залишив вагомий внесок в український футбол.

Про це заявив тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Довіра тренера дуже важлива для футболіста. Це є основа, а якщо немає довіри — то дуже важко футболісту. Я давно його не бачив, ну що я зараз можу сказати? Тут треба зважати у якій він формі, як він. Травми його переслідували...