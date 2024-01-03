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Маркевич: Коноплянці треба подякувати за вагомий внесок в український футбол

Сьогодні 23:02 186 0
Маркевич: Коноплянці треба подякувати за вагомий внесок в український футбол
#Карпати, #Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж, #Мирон Маркевич

Джерело - New Voice.

Ексгравець ЧФР Клуж Євген Коноплянка залишив вагомий внесок в український футбол.

Про це заявив тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Довіра тренера дуже важлива для футболіста. Це є основа, а якщо немає довіри — то дуже важко футболісту. Я давно його не бачив, ну що я зараз можу сказати? Тут треба зважати у якій він формі, як він. Травми його переслідували...

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Ну він добре грав у Дніпрі і я його хотів у Металіст забрати. Тут не вийшло. Проте, він залишив такий вагомий внесок в українському футболу. Тому треба йому за це подякувати", - сказав Маркевич.

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