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Григорчук звинуватив суддів у крадіжці 7-9 очок Чорноморця

Роман Григорчук прокоментував суддівські помилки
Сьогодні 15:55 204 0
Григорчук звинуватив суддів у крадіжці 7-9 очок Чорноморця
#Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - ua-football.com.

Чорноморець через суддівські помилки недорахувався 7-9 очків у першій частині сезону.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук в інтерв'ю ua-football.

"Скільки очок втратили через суддівський фактор? Відразу ж точно не скажеш. Але думаю, це 7-9 очок. Що немало. І якщо віртуально уявити, що вони були б, то Чорноморець міг би бути на іншому місці. Та хотів би додати, що є ще один момент, який можна віднести до негативу. Це те, що ми втратили очки не лише через суддівство, а й по власній вині. А це ще 3-4 пункти. Трапилось це у матчах, у яких ми припустилися серйозних помилок. Вони і досі не дають мені спокою, адже були занадто грубі. Тож внаслідок двох причин ми недобрали більше десяти пунктів.

Гадаю, що для поліпшення цієї ситуації має спрацювати ціла низка факторів. Дуже сподіваюсь, що ситуація буде виправлена. Хочеться, щоб у нас у цьому був порядок, адже український футбол має великий потенціал. Щоб там не говорили, але з перемінним успіхом наш чемпіонат все ж є серйозним турніром.

Тож дуже хочеться, щоб ми усі вели мову і аналізували зовсім інші речі, а не обговорювали кількість суддівських помилок. Адже кожна розмова про арбітраж чи якісь інші негативні моменти не сприяють розвитку самого футболу. А нам, українцям, дуже важливо, щоб ми розвивались, прогресували. Вірю в те, що у весняній частині нинішнього чемпіонату буде все на високому професіональному рівні – солідно, правильно та справедливо. Дай Бог, щоб так і сталося", – сказав Григорчук.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати Бандуру.

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