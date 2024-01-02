Гол Мудрика претендує на найкращий для Челсі в грудні

Джерело - Чемпіон.
Челсі визначився з претендентами на звання найкращого гола в грудні 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба лондонців.
У список потрапив українець Михайло Мудрик, який відзначився голом у матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.
Українець забив на останніх хвилинах та перевів гру в серію пенальті де реалізував вирішальний одинадцятиметровий.
It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December! 🎯— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2024
Eight great strikes to choose from… 📥
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