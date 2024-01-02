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Гол Мудрика претендує на найкращий для Челсі в грудні

Українець забив у матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла
Вчора 23:52 512 0
Гол Мудрика претендує на найкращий для Челсі в грудні
Фото: Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Челсі визначився з претендентами на звання найкращого гола в грудні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

У список потрапив українець Михайло Мудрик, який відзначився голом у матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.

Українець забив на останніх хвилинах та перевів гру в серію пенальті де реалізував вирішальний одинадцятиметровий.

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