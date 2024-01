Гол Мудрика претендує на найкращий для Челсі в грудні

Челсі визначився з претендентами на звання найкращого гола в грудні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

У список потрапив українець Михайло Мудрик, який відзначився голом у матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.

Українець забив на останніх хвилинах та перевів гру в серію пенальті де реалізував вирішальний одинадцятиметровий.

It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December! 🎯



Eight great strikes to choose from… 📥