Гай: Я ніколи не давав приводу сумніватись у моїх проукраїнських поглядах

Колишній гравець збірної України Олексій Гай має зміни у своєму світогляді у порівнянні з 2018 роком.

Про це заявив сам Гай.

"Як сильно змінився світогляд, якщо брати моє інтерв’ю п’ятирічної давнини? Мій світогляд повністю змінився. Я дуже помилявся у той час і щиро прошу у всіх вибачення за мої слова. У 2018 році я не помічав очевидних речей.

Яких саме? Що Україна ще з 2014 року веде війну проти агресора. Що саме Росія почала роздмухувати сепаратистські заворушення на Донбасі, з яких почалась війна. Також я допустив помилку, що після 24 лютого ні разу публічно не висловлювався.

Чому мовчав? У цей період я був зосереджений на вчинках, а не на словах. Я ніколи не давав приводу сумніватись в моїх проукраїнських поглядах людям, які мене добре знають. А вболівальники, які не знають мою позицію, орієнтувались на тому, що не відповідає дійсності. Я допустив помилку, що не виступив публічно. Я завжди був патріотом своєї країни і пишаюся нею, тому сильно переживаю через несправедливі звинувачення в мій бік.

Наприклад, у пам’ятному фіналі Кубка УЄФА з Вердером я першим взяв прапор України і був дуже гордим тим, що я українець" - заявив Гай.