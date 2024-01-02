Манчестер Юнайтед хоче залучити Онану в матчі з Тоттенгемом

Переговори з Федерацією футболу Камеруну вже ведуться

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Юнайтед хоче відкласти від'їзд Андре Онана на Кубок Африки на 2 тижні.

Про це повідомляє Daiily Mail.

Клуби АПЛ мали відпустити своїх африканських гравців до розташування збірних ще 1 січня, але Онана зможе взяти участь у матчі Кубка Англії з Віганом, який відбудеться 8 січня.

Тепер манкуніанці хочуть затримати 27-річного воротаря ще на 6 днів, аби він міг зіграти 14-го проти Тоттенгема у чемпіонаті. Відповідні перемовини з Федерацією футболу Камеруну вже ведуться.

Нагадаємо, Онана отримав виклик до збірної Камеруну на Кубок Африки.

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