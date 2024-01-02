Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 634
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 19:44 222
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
Сьогодні 18:23 1383
Цуренко зіграє проти Паррі в другому колі турніру в Окленді
Сьогодні 16:54 231
Костюк зіграє проти росіянки Касаткіної в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 16:39 305
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Сьогодні 14:13 563
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
Сьогодні 13:33 523
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
Сьогодні 12:51 324
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 08:33 1125
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 725
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед хоче залучити Онану в матчі з Тоттенгемом

Переговори з Федерацією футболу Камеруну вже ведуться
Сьогодні 18:06 250 0
Манчестер Юнайтед хоче залучити Онану в матчі з Тоттенгемом
#Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Юнайтед хоче відкласти від'їзд Андре Онана на Кубок Африки на 2 тижні.

Про це повідомляє Daiily Mail.

Клуби АПЛ мали відпустити своїх африканських гравців до розташування збірних ще 1 січня, але Онана зможе взяти участь у матчі Кубка Англії з Віганом, який відбудеться 8 січня.

Тепер манкуніанці хочуть затримати 27-річного воротаря ще на 6 днів, аби він міг зіграти 14-го проти Тоттенгема у чемпіонаті. Відповідні перемовини з Федерацією футболу Камеруну вже ведуться.

Нагадаємо, Онана отримав виклик до збірної Камеруну на Кубок Африки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ "95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ 1383
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді 1296
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 1301
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 15423
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо 17009
Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! 7472 1
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30755
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3507 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32849
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 149758
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91768
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21704 7