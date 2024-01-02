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Салах: Віримо, що можемо виграти титул АПЛ

Мохаммед Салах прокоментував перемогу над Ньюкаслом
Сьогодні 12:25 250 0
Салах: Віримо, що можемо виграти титул АПЛ
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах вірить у шанси команди на титул АПЛ.

Про це розповів сам футболіст після перемоги над Ньюкаслом.

"Нам вдалося набрати три очки та очолити таблицю. Ми повинні зберігати спокій і прагнути перемоги в кожній грі.

Ми віримо у те, що можемо виграти титул. Нам потрібно багато працювати та проявляти себе на полі. Якщо нам це вдасться, то ми зможемо продовжувати вигравати", — відзначив Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль побив рекорд АПЛ за очікуваними голами за матч.

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