Салах: Віримо, що можемо виграти титул АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах вірить у шанси команди на титул АПЛ.
Про це розповів сам футболіст після перемоги над Ньюкаслом.
"Нам вдалося набрати три очки та очолити таблицю. Ми повинні зберігати спокій і прагнути перемоги в кожній грі.
Ми віримо у те, що можемо виграти титул. Нам потрібно багато працювати та проявляти себе на полі. Якщо нам це вдасться, то ми зможемо продовжувати вигравати", — відзначив Салах.
Нагадаємо, Ліверпуль побив рекорд АПЛ за очікуваними голами за матч.