Салах: Віримо, що можемо виграти титул АПЛ

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах вірить у шанси команди на титул АПЛ.

Про це розповів сам футболіст після перемоги над Ньюкаслом.

"Нам вдалося набрати три очки та очолити таблицю. Ми повинні зберігати спокій і прагнути перемоги в кожній грі.

Ми віримо у те, що можемо виграти титул. Нам потрібно багато працювати та проявляти себе на полі. Якщо нам це вдасться, то ми зможемо продовжувати вигравати", — відзначив Салах.